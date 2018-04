„Ich bin keine Kurz-Marionette“

Landeshauptmann Peter Kaiser hat angekündigt, dieses Einstimmigkeitsprinzip nur im äußersten Notfall anwenden zu wollen. Was, wenn Sie den „Notfall“ anders interpretieren?

Wir sind gut abgestimmt, es dürfte also nicht passieren, dass es zu solchen Irritationen kommt. Wenn doch, würde erst ein Gespräch mit Kaiser stattfinden, um die Sache im kleinen Kreis auszuräumen. Ansonsten werden wir beide in Erklärungsnot kommen. Wenn das nicht hinhaut, funktioniert die Koalition sowieso nicht – ob mit oder ohne Einstimmigkeit.

Beispiel Mölltaler Gletscher, wo um 60 Millionen ein Hotelprojekt samt Skiabfahrt geplant ist, die jedoch durch Naturschutzgebiet führt. Die SPÖ wird dagegen sein, weil sie die Umweltagenden übernommen hat, die ÖVP dafür. Schon so eine Kleinigkeit könnte einen Koalitionskrach auslösen.

Es kann wegen etwas Kleinem passieren, aber das Gletscher-Projekt ist keine Kleinigkeit, wäre für Oberkärnten sehr wichtig, und ich bin bemüht, eine Lösung herbeizuführen. Wir werden uns das anschauen, auch die Argumente der Naturschützer. Es gibt das Angebot von Austauschflächen, also die Lösung kann schnell kommen.

Sie sind Jagdreferent. Wie soll Kärnten mit Fischottern, Bären und Wölfen umgehen?

Wir haben inzwischen Abschnitte in den Bächen und Flüssen unseres Landes, die sind fischfrei. Da müssen wir zu einer Lösung kommen, es gibt ja Unterlagen und Gutachten der letzten Regierung. Das Großraubwild: sobald es in die Richtung geht, dass Menschen in Gefahr sind, wird man darüber diskutieren müssen. Das zu regulieren wird unsere Aufgabe in der näheren Zukunft sein.

Zur Gegenwart: Die ÖVP Kärnten entpuppt sich als Intrigantenstadl, Ihr Vorgänger wurde aus der Partei gemobbt. Welches Bild gibt die Partei ab und welche personelle Konsequenzen wird es noch geben?

Kein besonders gutes. Aber es gibt jetzt mit allen Beteiligten eine gute Gesprächsbasis. Was meinen Mitarbeiterstab betrifft, werde ich in den nächsten Tagen Entscheidungen treffen. Es kann noch zu personellen Veränderungen kommen. Im Büro, in der Landespartei und vielleicht noch wo. Ich darf ja, bin mit einem entsprechenden Pouvoir ausgestattet.