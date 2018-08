Hunderte unterschrieben Petition gegen Luchspaar-Abschuss

Abschießen oder nicht abschießen, das ist die Frage, die sich Waidhofen an der Ybbs derzeit bezüglich eines aus dem Tierpark entlaufenen Luchs-Pärchens stellt. Nachdem der Bürgermeister den Abschuss prüfen lässt, wurde eine Online-Petition dagegen gestartet.

„Ich wollte sehen, wie viele Einwohner gegen einen Abschuss des Luchses sind“, begründet der Initiator Matej Pirnat seine Entscheidung, mit der Petition zu beginnen. Bereits innerhalb weniger Stunden hatten Hunderte ihre Unterschrift darunter gesetzt. „Es wird so eine Panikmache durchgeführt. Es gibt kein Bild vom Hundeopfer und die letzten Wochen, in denen der Luchs in Freiheit war, sind nur Fotos aufgetaucht, wo sich die Menschen anscheinend nicht bedroht gefühlt haben“, sagt der 42-Jährige weiter.