Caritas zu Ende von US-Entwicklungshilfe: „Hat dramatische Auswirkungen“

Angst ist nie ein guter Ratgeber, das steht schon in Lukas 2.10: Fürchtet euch nicht. Aber die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten hat dramatische Auswirkungen. Ich glaube, da fehlt es an Wissen und an Empathie. Gleichzeitig weiß man, dass eine Regierung in den USA maximal vier Jahre im Amt ist, der bestehende Präsident kann kein weiteres Mal gewählt werden. Ich bin überzeugt, dass spätestens nach dieser Präsidentschaft wieder ein neuer politischer Wind wehen wird.

Blicken Sie ängstlich in die Zukunft, was die Entwicklungszusammenarbeit betrifft?

Sollte die Mittel aufstocken und diesem Thema mehr Aufmerksamkeit widmen. Der Bundespräsident reiste dieser Tage nach Südafrika, kein einziges Regierungsmitglied begleitete ihn. Dabei liegt die Zukunft in Afrika. Hier gibt es viel mehr Kinder als bei uns, hier gibt es Innovation, die durch viele Menschen erzeugt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr arme Zustände und sehr arme Familien. Ich glaube, es ist in unserer Verantwortung, hier zu unterstützen.

Auch bei uns geht es vielen Menschen schlechter. Wie erklärt man, dass man in Afrika hilft?

Es ist immer ein Sowohl-als-auch. Natürlich geht es darum, auch arme Menschen in Österreich zu unterstützen. Gleichzeitig wirkt sich Entwicklungszusammenarbeit auch positiv auf Österreich aus. Die vielen Beziehungen und Netzwerke, die wir da aufbauen können. Und das führt in Folge dazu, dass Handel getrieben werden kann, dass österreichisches Know-how in Länder des Südens kommt und Wissen und Kulturschätze aus dem Süden zu uns. Natürlich kommt nicht jeder Euro, der heute eingesetzt wird, unmittelbar zurück. Das ist aber selten so, insbesondere wenn wir nicht so agieren wollen, wie der amerikanische Präsident, der nur auf Deals aus ist.

Gerade in Zeiten von Kriegen fließen mehr Gelder in die Sicherheit. Haben Sie dafür kein Verständnis?

Ich verstehe, dass man in Europa eine Sicherheitsarchitektur braucht, insbesondere wenn Partner wie die Vereinigten Staaten ausfallen. Das ist nachvollziehbar. Ich glaube, das Problem an der Diskussion ist, dass man aufgrund des Drucks nur mehr darüber spricht und nicht mehr über die Frage, wie wir eigentlich in Zukunft zusammenleben wollen. Klar ist: Waffen werden uns nicht weiterbringen, sondern das Gespräch, die Kooperation und der gemeinsame Weg.