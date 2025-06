Bill Gates warnt: "Stehen vor einer globalen Gesundheitskrise"

Der Gründer der Gates-Stiftung kritisiert bei einer Aussprache mit EU-Abgeordneten die Kürzungen bei USAID. Es gehe dabei um "echte Schicksale" so Gates.

Bill Gates kritisiert USAID-Kürzungen unter Donald Trump, die über eine Million Todesfälle verursachen könnten.

Rückgang der Entwicklungsunterstützung um 30 Mrd. Euro führt zu Gesundheitskrise, weniger Kindern überleben.

Gates lobt Europas Forschungsinvestitionen und fordert, Prioritäten trotz knapper Mittel zu setzen.

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat am Dienstag in einem Ausschuss des Europäischen Parlaments heftige Kritik an den radikalen Kürzungen des amerikanischen Entwicklungshilfeprogramms USAID unter US-Präsident Donald Trump geübt. "Die kurzfristigen Aussichten sind düster", sagte er in Brüssel bei einer Aussprache mit EU-Abgeordneten. "Am Ende werden es über eine Million Todesfälle sein, die auf diese Kürzungen zurückzuführen sind."

Bill Gates: "Geht um echte Schicksale" Die völlig überraschenden Maßnahmen hätten zur Entlassung von über 10.000 Mitarbeitern geführt. In manchen afrikanischen Ländern gebe es gar keine Mitarbeiter mehr, berichtete Gates. "Es geht dabei nicht nur um Zahlen, sondern um echte Schicksale!" Man nähere es sich einem Tiefpunkt. Es werde zwei bis fünf Jahre dauern, diese Entwicklungen umkehren zu können. Die USA hätten zwar die größten Kürzungen vorgenommen, ähnlich gingen aber auch andere Länder vor. Ausländische Hilfe sei insgesamt um mehr als 30 Mrd. Euro zurückgegangen. "Wir stehen vor einer globalen Gesundheitskrise - und anders als die Pandemie verdankt sich diese Krise dem Handeln der Menschen."

Gates: "Es werden wieder mehr Kinder sterben" Man habe eine Senkung der weltweiten Kindersterblichkeit von jährlich zehn auf fünf Millionen erreicht und wolle das noch einmal halbieren, sagte Bill Gates in einer Debatte über die "Rolle von Entwicklungszusammenarbeit und Innovation als wichtige Triebkräfte für die Verbesserung der Gesundheit und des Lebensstandards im globalen Süden". Nun müsse man jedoch konstatieren: "In diesem Jahr werden wieder mehr Kinder sterben." Es gebe in manchen afrikanischen Ländern keine Malaria-Netze oder keine Tuberkulose-Medikamente mehr, dafür steige die Gefahr von Unterernährung. "Wir sehen auch, dass das Pandemierisiko wächst, wenn wir zulassen, dass die Gesundheitssysteme in diesen Ländern kollabieren."