Tiercoach: Was beim Halten von Hühnern zu beachten ist

In den USA sind Eier seit Monaten Mangelware. Die schlimmste Vogelgrippe-Epidemie in der Geschichte des Landes hat zu dem Engpass in den Supermarktregalen geführt und zu extrem hohen Preisen. Anfragen nach dem Exportgut erreichten auch österreichische Geflügelbetriebe. Bio-Eier sind hierzulande ebenfalls knapp.

„Die Selbstversorgung mit Eiern ist ein Grund, warum der Hühner-Boom bei uns anhält“, sagt Zoodoc Katharina Reitl: „Der andere ist: Hühner sind einfach supertolle Haustiere.“ Der KURIER-Tiercoach erklärt, was bei der Haltung zu beachten ist, und warum sich die medizinische Versorgung schwierig gestaltet.