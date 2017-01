Hühner brauchen ein Dach

Die sich immer weiter ausbreitende Vogelgrippe stellt die Geflügelbetriebe mit Freilandhaltung vor eine unerwartet schwierige Aufgabe. Viele Hühnerhalter stehen vor dem Problem, entsprechende Stallungen für die Tiere schaffen zu müssen. Derzeit sieht es eher so aus, als ob die Stallpflicht in den kommenden Monaten nicht wieder aufgehoben werden kann.

Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Geflügelpest hat das Gesundheitsministerium, wie berichtet, mit 10. Jänner eine generelle Stallpflicht für Geflügel verhängt – zunächst für drei Monate. Dennoch ist erst am Dienstag im Burgenland ein weiterer Fall der H5N8-Infektion bekannt geworden. Bei einem Geflügelhalter in St. Margarethen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind mit einem Schlag 28 Hühner verendet. Der Betrieb des Nebenerwerbsbauern wurde gesperrt, mehr als 100 Hennen und Hähne mussten am Mittwoch gekeult und die Kadaver seuchengerecht entsorgt werden.

Anschließend wurde der Hof gereinigt und desinfiziert. Laut der Veterinärdirektion des Landes hatten sich die Tiere bereits vor der Stallpflicht angesteckt, vermutlich an einem Teich auf dem Gelände, der auch für Wildtiere zugänglich war. Rund um den Betrieb wurde eine Schutz- und Überwachungszone errichtet. Im Burgenland wurden aus der Not heraus sogar Partyzelte und Folientunnel zu Freilaufzonen für Hühner umfunktioniert.

Preisfrage

Gesetzlich dürfen Freilandhühner drei Monate lang in Ställen gehalten werden, um deren Eier trotzdem als höherpreisige Freilandeier verkaufen zu können. Alles darüber hinaus muss als "Bodenhaltung" deklariert werden. Viele Betriebe denken nun über Investitionen in stallähnliche Konstruktionen nach. Einer der Ersten ist der Schulbetrieb der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth im Bezirk Neunkirchen (NÖ). "Über kurz oder lang wird uns eine Überdachung des gesamten Auslaufgeheges nicht erspart bleiben, denn für eine artgerechte Haltung benötigen die Hühner viel Platz", betont Fachlehrer Jakob Füssl. Mit den Schülern wird daher bereits in den kommenden Tagen das Gehege überdacht.

In Niederösterreich gibt es seit Mittwoch den ersten bestätigten Fall der Vogelgrippe. Ein in Gmünd verendeter Schwan ist positiv getestet worden.