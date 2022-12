Hubschrauber-Team barg Tourengeherin: "Fliegerische Meisterleistung"

Eine verletzte Tourenskigeherin am Hocharn und ein 46-Jähriger, der am Kitzsteinhorn die letzte Gondel verpasst hatte, haben am Freitag die Bergrettung in Salzburg gefordert. Die 44-jährige Tschechin war mit zwei Begleitern zum Hocharn aufgebrochen, um 14.30 Uhr kehrten sie auf circa 2.700 Metern Seehöhe um, weil der Wind zu stark war. Bei der Abfahrt stürzte die Frau und verletzte sich am Unterschenkel. Ihre Begleiter wählten den Euronotruf, berichtete die Polizei Salzburg.

Erster Versuch scheiterte

Ein Bergungsversuch des Notarzthubschraubers scheiterte, ein anderer Helikopter barg die Schwerverletzte aber in einer fliegerischen Meisterleistung, so die Exekutive. Die beiden anderen, gut ausgerüsteten Tschechen wurden von der Bergrettung Rauris und Mitarbeitern des Sonnblick Observatoriums ins Tal begleitet.

Gondel verpasst

Ein 46-jähriger Deutscher saß am Kitzsteinhorn in der Klemme. Er wollte mit Tourenski vom Maiskogel zurück zum Kitzsteinhorn, hatte aber offenbar die Länge des Aufstiegs unterschätzt und erreichte die Gondel ins Tal nicht mehr rechtzeitig. Als er das erkannte, wählte er um 16.40 Uhr den Notruf. Die Bergrettung barg den unverletzten Mann rund zweieinhalb Stunden nach der Alarmierung.