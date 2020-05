Hotel Marolt wirbt mit falscher Sternenkategorie

Urlaub Anfang September am schönen Klopeiner See in Kärnten. Auf der Homepage wirbt der Beherbergungsbetrieb mit vier Sternen, Hallenbad, Sauna, Tennisplatz, einem gewissen Qualitätsstandard. 85 Euro pro Nacht und Nase soll das kosten. DAS Hotel Marolt. Man kennt den Namen nicht zuletzt wegen Model Larissa. Eine Niederösterreicherin bucht in freudiger Erwartung.

Um rasch zu erkennen, dass das Haus mit der Schönheit der Tochter des Hauses nicht so recht mithalten kann. "Vom Zimmer war ich begeistert, aber ansonsten bin ich in einer verdreckten, heruntergekommenen und renovierungsbedürftigen Absteige gelandet", erzählt die Frau.