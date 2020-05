"Hortpflicht" wird streng kontrolliert

223 Gruppen für 3600 Kinder gibt es an Kärntens Schulen, dazu kommen 105 Horte, die die Kinder nach der Schule begleiten. Die BÜM (Betreuen, Üben, Miteinander) ist der größte Anbieter, betreibt 39 Horte und 49 weitere Einrichtungen mit schulischer Nachmittagsbetreuung. Dort will man sich vorerst strikt an die Regeln halten. "Die Nachmittagsbetreuung ist bis 16 Uhr ausgerichtet. Pädagogische Ziele können nur erreicht werden, wenn die Kinder durchgehend anwesend sind", sagt BÜM-Geschäftsführerin Gabriella Lesjak. "Wenn Kinder zwischendurch abgeholt werden, ist der Tagesablauf gestört."

Man wolle die Eltern überzeugen, dass dieses Modell das einzig sinnvolle sei. Einen kleinen Hoffnungsschimmer für protestierende Mamas und Papas hat Lesjak übrig: "Im Rahmen von Elternabenden wollen wir beurteilen, ob flexible Lösungen möglich sind."