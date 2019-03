Homo-Ehe: Evangelische ringen um Kompromiss

Die evangelische Kirche ist sich unsicher, wie sie mit gleichgeschlechtlichen Ehen umgehen soll. Niederösterreichs Superintendent Müller-Marienburg will die „ Trauung für alle“. Wobei für ihn klar ist, dass die Entscheidung sehr schwierig werden wird: „Ein Kompromiss ist an dieser Stelle fast unmöglich.“ Dennoch ist es sein Bestreben, dass in den evangelischen Pfarrgemeinden künftig auch gleichgeschlechtliche Paare getraut werden. Das erklärte er in der KURIER-Serie „Warum eigentlich ...?“ auf SchauTV.

Fallen soll die Entscheidung an diesem Wochenende, nachdem das evangelische Kirchenparlament, die Synode, im Dezember in dieser Frage noch uneinig auseinandergegangen war. Deswegen wurden Stellungnahmen aus den Pfarrgemeinden eingeholt. Diese zeigen, wie kontroversiell das Thema diskutiert wird.