Holzpreis bedroht Existenzen der Waldbauern

„Es gab auch Zeiten, in denen ganz wenig Holz vorrätig war: Da mussten wir Holz teuer zukaufen. Der Markt bestimmt letztendlich den Preis, uns wäre eine stabile Situation auch lieber. Das Pendel wird auch wieder in die andere Richtung umschlagen“, sagt Kulterer.

Einen Windwurf in diesem Ausmaß hätte es zuletzt im Jahr 2007 gegeben. Aktuell würden die Mengen an Schadholz den Bedarf sogar um ein Vielfaches übersteigen, man müsse in den Sägewerken Zusatzschichten fahren, so Kulterer.