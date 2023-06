Holzpodest brach während Spiels in Tirol ein: Drei Männer verletzt

Im organisierten Bereich eines Areals im Tiroler Bezirk Innsbruck Land sind am Sonntag drei Männer aus Deutschland bei einem sogenannten „Airsoft“-Spiel teilweise schwer verletzt worden. Der Boden eines Holzpodestes, auf dem die drei standen, war eingebrochen, worauf die Deutschen aus einer Höhe von rund drei Metern auf einen Schotterboden stürzten.

Ein 23-Jähriger aus dem Raum München wurde schwer am Unterschenkel verletzt, sein 53-jähriger Vater erlitt Kopfverletzungen.

Ein 47-Jähriger aus der Umgebung von Stuttgart wurde indes leicht verletzt. Vater und Sohn wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht, berichtete die Polizei. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren noch im Gange. Im Anschluss würden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet, hieß es.