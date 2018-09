„Holzbaron“ Tilly klagt Wörthersee-Initiative

Auf den Schlips getreten fühlt sich so mancher Reiche und Schöne vom Wörthersee. Viele Behördenwege und noch mehr Millionen Euro waren einst vonnöten, um Domizile mit Mauern, Zäunen, Büschen und Bäumen zu verbarrikadieren, damit von außen keinerlei neugierige Blicke auf die Liegenschaften möglich sind.

Plötzlich aber stören Initiativen wie „ Wörthersee Lebenswert“ oder die „Mutbürger“ diese Ruhe und fordern ein Ende der Verbauung, freie Seezugänge für alle, ein Verkaufsverbot vom in öffentlicher Hand befindlichem Seegrund und den Rückkauf von Liegenschaften durch das Land. Besonders frech sind die Naturfreunde Kärnten, die den „Rückbau von Betonklötzen, die nicht im Einklang mit öffentlichen Interessen sind“, verlangen. Und der Rechtsstaat dürfe nicht mehr gebeugt werden.

Wie der KURIER erfuhr, haben all diese Begehrlichkeiten nun die Familie des millionenschweren Kärntner Holzindustriellen Hans Tilly auf den Plan gerufen. Der 81-Jährige fühlt sich wegen seiner umstrittenen Villa auf der Krumpendorfer Halbinsel Walterskirchen angesprochen. Im Jahr 2008 errichtete der Treibacher „ Holzbaron“ sein Millionen-Domizil mitten im Naturschutzgebiet. Eine Auflage, die alten Mauern eines Hofes in den Neubau zu integrieren, missachtete er. Die Behörde spricht von einem Schwarzbau und hat einen Wiederherstellungsbescheid erlassen, seitdem beschäftigt die Causa die Gerichte.

Die Naturfreunde Kärnten haben kürzlich in diversen Aussendungen ihren Forderungskatalog gegen die Seeverbauung vorgestellt, Hans Tilly wird namentlich nie genannt. Der Landesvorsitzende der Kärntner Naturfreunde, Philipp Liesnig, verwies jedoch am 28. August in einem Nebensatz auf das „traurige Beispiel der Villa Tilly in Krumpendorf. Versuchen, den Rechtsstaat zu beugen, ist mit aller Konsequenz zu begegnen“, hieß es da.