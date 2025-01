Holocaust-Zeitzeugin: „Ich wurde von der Hitlerjugend verprügelt“

Freeman wirkt nicht nervös, sie hat ihre Geschichte schon oft erzählt. Ausgeschaut habe sie mit ihren blonden Zöpfen damals nicht wie ein jüdisches Mädchen. „Jemand von der SS hat einmal zu mir gesagt, so soll ein deutsches Mädel ausschauen “, erzählt die Wienerin.

Mit zwölf Jahren musste das Mädchen fliehen. „Ich habe damals selber entschieden, zu Verwandten nach Amerika zu gehen. Allein bin ich mit dem Zug nach Holland gefahren und in die USA gereist“, erzählt sie.

Auch in anderen Bereichen des Alltags bekam Freeman die Auswirkungen des Nazi-Regimes zu spüren: „Ich habe auch im Chor gesungen, eigentlich Sopran. Aber weil ich Jüdin war, musste ich in der zweiten Reihe Alt singen“, schildert die Wienerin.

Dort angekommen wollte ihr niemand glauben, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland verfolgt wurden. „Sie schickten mich zum Psychiater.“ Und anschließend ins Waisenhaus.

Mutter starb bei einem der letzten Bombenangriffe

Trotz widrigster Umstände gelang es Freeman, sich eine Karriere aufzubauen und zu einer international bekannten Psychoanalytikerin aufzusteigen. Ihre Mutter, die in Wien Hebräisch unterrichtet hatte, sollte sie nie wiedersehen.

Sie starb bei einem der letzten Angriffe der Alliierten: Der Philipphof am Albertinaplatz wurde bombiert, dort hatte sich die Mutter von Erika Freeman versteckt. Ihrem Vater gelang es „wie durch ein Wunder“, vor den Nazis nach Schweden zu fliehen. Erika sah ihn Jahre später in New York wieder.

Hass empfindet Freeman, nach alldem, was sie erlebt hat, nicht. „Alles ist ansteckend, das Gute aber auch das Schlechte. Sei das Gute, mach dich gesund“, betont Freeman.