Hoher Blutzoll: Schwere Unfälle forderten die Einsatzkräfte

Ein mit vier jungen Männern aus Deutschland im Alter von 21 bis 25 Jahren besetzter Pkw ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der B161 in Jochberg (Bezirk Kitzbühel) verunglückt. Der Lenker und zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt, der vierte unbestimmten Grades, als das Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Während die drei Beifahrer selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug kamen, wurde der Lenker eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Alle Insassen wurden nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache . Die vier Männer waren gegen 2.25 Uhr von Aurach in Richtung Jochberg unterwegs. Das Auto kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte zuerst gegen die Leitschiene und dann gegen den Baum .

Neun Verletzte bei Unfall in Oberösterreich

In Schalchen im Bezirk Braunau in Oberösterreich sind am Samstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß neun Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Unter den Verletzten waren auch mehrere Kinder, darunter ein fünf Monate altes Baby.

Ein 28-jähriger Innviertler geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Auto zusammen, danach prallte er frontal gegen ein weiteres Fahrzeug. Sechs Personen wurden schwer und drei leicht verletzt. Zwei der Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.