Hoffnung auf der Kinderkrebsstation: Stille Nacht – auf Ebene 9

Erste Therapieerfolge

„Seit 12 Uhr läuft der erste Block des zweiten Zyklus“, erläutert die am Heiligen Abend Dienst habende Fachärztin Chryssa Grylli. Die Rede ist von einer speziellen Chemotherapie, die erste Erfolge zeigt. Die Werte geben Anlass zur Hoffnung, der Bub freut sich über das Krokodil, und er freut sich auch über den Besuch von der Zeitung.

Wenn weiterhin alles gut geht, könnte im März mit der Strahlentherapie begonnen werden. So der Plan des ärztlichen Teams unter der Leitung von Professor Amedeo Azizi. Der sagt: „Bisherige Erfahrungen zeigen, dass damit etwa sieben von zehn jungen Patienten mit so einer Art von Tumor erfolgreich behandelt werden können.“

Ilions Vater kennt diese Prognose. Mehrfach bedankt er sich für die Unterstützung: „Was hier geleistet wird, das ist gewaltig. Wir wurden von Anfang an großartig betreut und in alle Entscheidungen immer eingebunden.“

Dennoch wird der gelernte Gärtner wohl auch in der Weihnachtsnacht kein Auge zumachen, still sein, um den Sohn ja nicht aufzuwecken, gleichzeitig aber auch die Unruhe in sich verspüren.

Was war das nur für ein Jahr! Im August musste sich sein Sohn zwei, drei Mal übergeben, nicht dramatisch, dennoch gingen die Eltern mit ihm zum Kinderarzt. Bald nach Schulbeginn klagte der Drittklassler plötzlich über Kopfschmerzen. Der Kinderarzt schickte ihn zum Augenarzt, der Augenarzt zeigte sich nach Ansicht der Magnetresonanzbilder besorgt.