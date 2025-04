Deponie-Affäre um Promi-Politiker: "Ich will nicht verschüttet werden!"

Bis 2005 wurde hier immer wieder der Aushub diverser Projekte in der Gemeinde platziert, in welchem Umfang ist noch Streitgegenstand - etwa ob auch Material vom Bau der Casino-Garage hier landete.

Der Nachbar befürchtet auch, dass ihm geich der gesamte Hang entgegenkommen könnte, in dem Gutachten ist schließlich von Gefahr im Verzug die Rede. Ähnliches ist vor eineinhalb Jahren in der Kranzelhofenstraße , nur ein paar Meter weiter, passiert. Obwohl es sich vermutlich nur um ein Viertel der Menge der Bulfon-Deponie handelte, musste der Teufelsgraben wegen der Hangrutschung zeitweise aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

"Ich will nicht absaufen oder verschüttet werden", sagt der Nachbar, ein Wiener , zum KURIER. Er hat bei der Behörde deshalb den Abriss des Geländeausgleichs beantragt, schließlich wurde eine ähnliche Ablagerung in der Nähe von der Gemeinde als Gefahr eingestuft, die beseitigt werden müsse.

Ex-Vizebürgermeister betont, das alles korrekt ablief

Mittlerweile ist von Räumungskosten von bis zu 400.000 Euro die Rede, möglicherweise müssen an die 300 Lkw-Ladungen fortgeschafft werden. Bulfons Anwalt Daniel Klatzer erklärt: "Behördenvertreter waren mehrfach vor Ort und haben ausdrücklich erklärt, dass keine Bewilligungspflicht diesbezüglich besteht."

Alles sei vom ehemaligen Vizebürgermeister stets ordnungsgemäß abgewickelt worden. Tatsächlich bestünde keine Gefahr durch die Anschüttungen auf dem Grundstück, es handle sich um ein offenes baubehördliches Verfahren.

Klatzer ärgert sich über das Vorgehen des Nachbarns, obwohl Bulfon kein Interesse an "nachbarschaftlichen Zänkereien" habe: "Es ist dort eine wahre Überwachungszentrale mit zumindest drei Kameras an der Hausfassade angebracht, in Richtung des Wanderweges samt Beleuchtung, was auch aus datenschutzrechtlicher Sicht als bedenklich erscheint."