Hochwasser interessiert Justiz

Nicht verhindern Norbert Sereinig vom Hochwasserschutz des Landes Kärnten: „Für den Hoch­wasserschutz verantwortlich sind die Gemeinden. Man kann Hochwasser nicht verhindern, nur den Schaden verringern. Mit Lavamünd gibt es schon seit Längerem Gespräche.“ Auch in Slowenien werden nun Vorwürfe gegen den Verbund in dieser Causa laut. Denn das Hochwasser erreichte nach dem Grenzort Lavamünd die slowenischen Gemeinden an der Drau, wo bis zu 3000 Objekte über­flutet wurden. Mitja Bricelj vom slowenischen Umweltministerium wies jedoch in TV Slovenija Kritik am Nachbarland zurück, Österreich habe korrekt gehandelt. Die Wassermengen seien einfach zu groß gewesen. An der Drau gibt es zehn Kraftwerke und bei jeder Absenkung muss das Wasser in den nächsten Stauraum weitergegeben werden. Lavamünd ist das letzte Glied in dieser Kette.