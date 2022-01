Hochrisikogebiet: Tourismusministerin und Tirols Landeshauptmann nicht glücklich

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) meinte, dass die deutsche Bewertung als Hochrisikogebiet komme "aufgrund der Infektionslage nicht überraschend und betrifft mittlerweile zahlreiche europäische Länder": "Omikron ist in Europa längst angekommen, daran wird auch die Bewertung als Hochrisikogebiet nichts ändern". Einem sicherem Urlaub für geimpfte Personen stehe in Tirol aber nach wie vor "nichts im Weg", so der Landeshauptmann. Diese Regelung deckt sich nämlich mit der österreichischen 2G-Regel in Beherbergungsbetrieben. Gleichzeitig mahnte Platter von Deutschland ein, sich "schleunigst" an einer Lösung für Kinder zu beteiligen. "Für unter 12-Jährige gibt es klare Empfehlungen der Europäischen Union, die eine Befreiung von der Quarantänepflicht für Kinder vorsehen", erinnerte der Landeschef.

Österreich war zuvor vom 14. November bis zum Christtag (25. Dezember) auf der deutschen Liste der Hochrisikoländer gestanden. Davon ausgenommen waren lediglich die Gemeinden Mittelberg und Jungholz sowie das Rißtal, die nur von Deutschland aus zugänglich sind. Zuletzt standen bereits alle Nachbarländer Deutschlands bis auf Österreich auf der Liste der Hochrisikogebiete.

Neben Österreich kamen laut dpa mehr als 30 andere Länder neu auf die Liste, viele davon in Afrika und in der Karibik. Bei dem schon bisher als Hochrisikogebiet geltenden Frankreich kommt das Übersee-Departement Saint-Pierre und Miquelon zur Liste der Hochrisikogebiete hinzu - wie auch das niederländischen Überseegebiet Sint Maarten. Ebenfalls als Hochrisikogebiete gelten künftig Bulgarien, Lettland, Nordmazedonien, Albanien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Dschibuti, Burkina Faso, Gambia, Liberia, der Senegal und Niger, Äquatorialguinea, São Tomé und Príncipe, Guinea-Bissau, die Zentralafrikanische Republik, Eritrea, Madagaskar, Somalia, Kolumbien, Peru, Guyana, Suriname, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Benin, Costa Rica, Dominikanische Republik, St. Lucia, Antigua und Barbuda, die Philippinen und der Tschad.