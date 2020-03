Hoch „Helge“ bringt den Frühling

Geschlossene Schulen und Arbeitsplätze sorgen derzeit in zahlreichen Familien für Kopfzerbrechen. Viele Menschen fragen sich, ob es sicher ist, das Haus zu verlassen. Dabei hat der medizinische Krisenstab der Stadt Wien diesbezüglich eine klare Empfehlung: Alles, was das Immunsystem stärkt, ist ratsam. Dazu gehört auch Bewegung an der frischen Luft.

Passend dazu – und den besorgniserregenden Nachrichten der letzten Tage zum Trotz – gibt es für die kommenden Tage strahlende Aussichten. Die Rekordtemperaturen vom Donnerstag – im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich hatte es 23,7 Grad – werden zwar nicht mehr erreicht, doch es bleibt sonnig. Verantwortlich ist dafür das „Hoch Helge“, das ab heute, Samstag, für klaren Himmel, wenig Wind und kaum Niederschlag sorgt. Bei Tageshöchsttemperaturen von vorerst um die zehn Grad werden die Nächte zwar teils noch frostig, aber spätestens am Montag passen sich die Temperaturen an den kommenden Frühlingsbeginn an. Vom Wochenstart bis Mittwoch könnte erneut die 20-Grad-Marke geknackt werden, prognostiziert ZAMG-Wetterexperte Stefan Kiesenhofer.