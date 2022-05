In Innsbruck ist seit mehreren Wochen an Freitag- und Samstagabenden die Hölle los. Das junge Partyvolk scheint nach den Corona-Entbehrungen Aufholbedarf zu haben.

In der Altstadt kam es in der Nacht auf Sonntag in der Badgasse, in der sich mehrere beliebte Lokale befinden, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei junge Männer wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, führte ein 20-Jähriger Österreicher nach derzeitigem Erhebungsstand gegen 4:30 Uhr mit einer derzeit unbekannten Frau einer Personengruppe eine Diskussion und wurde dabei von einer weiteren unbekannten Person dieser Gruppe im Halsbereich erfasst.

Schläge und Tritte

Als der 20-Jährige darauhin seinem Kontrahenten eine „Watsche“ verpasste, gingen mehrere Personen der Gruppe auf in los, versetzten ihm einen Schlag auf den Hinterkopf und brachten ihn auf den Boden. Beim Versuch, dem 20-Jährigen zu helfen, wurde ein 19-jähriger Bekannter des Opfers von Mitgliedern der anderen Gruppe durch einen Tritt in den Bauch ebenfalls verletzt.

Die zwei Verletzten wurden zur Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Bei Zeltfest bewusstlos geschlagen

Nach einem unbekannten Täter sucht auch die Polizei in Oberösterreich und bittet um Hinweise.

Bei einem Zeltfest in Putzleinsdorf im Bezirk Rohrbach ist Sonntagfrüh ein 30-jähriger Einheimischer von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen worden. Er wurde ins Spital gebracht. Der etwa 1,80 Meter große Kontrahent trug ein schwarzes T-Shirt sowie schwarze Jeans und hatte eine Glatze. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Lembach unter 059133/4255.

Grund der Auseinandersetzung war offenbar ein Missverständnis.