Hitzige Debatte um die geplante Autobahn-Achse im Waldviertel

Wenn die Region geschlossen hinter dem Projekt steht, sollen die nächsten Schritte folgen.Seit bekannt ist, dass die Landesregierung die Waldviertel-Autobahn in Form einer Ost-West-Spange zwischen Hollabrunn (S3) und Linz (A7) als wahrscheinlichste Variante sieht, wird in den sozialen Medien heftig darüber diskutiert. Die einen glauben, dass sich dadurch Betriebe ansiedeln würden und so neue Jobs entstehen könnten. Die anderen fürchten um die Ruhe und unberührte Natur. Heute Abend wird das Projekt in einer Sitzung des Regionsverbands in Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, präsentiert. Nur wenn die Region geschlossen dahinter steht, sollen Finanzgespräche mit dem Bund und Detailplanungen folgen.

In den Diskussionsforen gehen die Meinungen weit auseinander: „Es gibt so viel Gegend bei uns, da wird eine Autobahn nicht so schlimm auffallen und für die Menschen im Waldviertel wäre es eine wichtige Sache, um auch in Zukunft noch hier leben zu können“, sagt Alexander. Auch Martina sieht wirtschaftliche Vorteile: „Mehr Firmen siedeln sich an, dann gibt es mehr Jobs und die Jugend muss nicht nach Wien oder Linz auswandern.“