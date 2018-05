Hitler-Gruß: Kroatischer Politiker in Haft

Nicht lange gefackelt haben heuer Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Aufarbeitung des Ustascha-Treffens in Bleiburg. Bereits am 28. Juni werden sich sechs Kroaten am Landesgericht Klagenfurt wegen Wiederbetätigung zu verantworten haben. Unter ihnen ein prominenter kroatischer Politiker: Andelko Bosancic, führendes Mitglied der Regierungspartei HDZ, soll in Kärnten den Hitler-Gruß gezeigt haben.

Die Staatsanwalt Klagenfurt bestätigt kroatische Pressemeldungen, wonach Bosancic seit fast zwei Wochen in Klagenfurt in U-Haft sitzt. „Die Anklagen gegen sechs Kroaten, darunter der erwähnte Herr, sind inzwischen zugestellt. Es geht um Verstöße nach dem Verbotsgesetz“, sagt Sprecherin Tina Frimmel-Hesse. In fünf Fällen soll am 12. Mai beim kroatischen Gedenktreffen am Loibacher Feld bei Bleiburg der Hitler-Gruß gezeigt worden sein, der sechste Verhaftete stellte einen SS-Totenkopf zur Schau.

Bosancic soll mit mehreren anderen Mitgliedern der Kroatischen Demokratischen Union Hrvatska Demokratska Zajednica (die HDZ wird von Politologen als nationalkonservative bzw. christdemokratische Partei eingestuft, die in den vergangenen Jahren einen verstärkten Rechtskurs fährt, Anm.) in Bleiburg ein Lied gesungen und den rechten Arm zum Hitler-Gruß erhoben haben.