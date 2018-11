Hilfszahlungen: Große Lücke klafft

Und wer bezahlt die Differenz? Diese Frage stellt sich angesichts der Unwetterschäden, die alleine in Kärnten mit rund 280 Millionen Euro beziffert werden und der vom Bund am Mittwoch freigegebenen 102 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds.

Diese Mittel stellt die Bundesregierung pauschal für die Länder Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Kärnten bereit. Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) betonte nach dem Ministerrat wohl, dass die Hilfsgelder primär nach Kärnten fließen werden, dort sei das Schadensausmaß „ein gravierendes“. Auf den Hinweis, dass Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) die Schadenssumme nach den Unwettern jedoch mit 280 Millionen Euro beziffert, meinte Kurz, erst möge das genaue Ausmaß erhoben werden; die Gelder des Bundes würden aber ausreichen, immerhin würden das Land Kärnten und die Gemeinden ebenfalls finanzielle Hilfe leisten.

Sieben Millionen Euro Akutförderung hat Kärnten – wie berichtet – beschlossen. Und 2019 werde es zur Bewältigung der Naturkatastrophe ein Sonderbudget geben, heißt es weiters aus der rot-türkisen Regierungskoalition – aber mit dem Hinweis, dass die angespannte budgetäre Lage in Kärnten (der Gesamtschuldenstand wird sich von aktuell 3,6 Milliarden wegen der Tilgung von Altschulden bis 2022 auf 3,9 Milliarden erhöhen, Anm.) keine großen Sprünge zuließe. Kleine Sprünge gewährleisten zumindest die Sicherheit der Helfer. So hat das Forstreferat eine Soforthilfe für den Ankauf von Schutzausrüstungen für die mitunter gefährliche Aufarbeitung in den Waldgebieten zugesagt. Rund eine Million Festmeter Holz liegt derzeit in Kärnten am Boden.