Hilferuf einer Alleinerzieherin mit einer behinderten Tochter

Hannah wird bald 16. Sie muss weiterhin gewickelt werden, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Sie kam mit einem Mix an Benachteiligungen auf die Welt: mit Hydrocephalus e vacuo , täglich drei bis vier epileptischen Anfälle sowie Infantiler Zerebralparese .

Guten Morgen! Die Kamera, die sie im Schlafzimmer ihrer Tochter installiert hat, zeigt es an: Hannah ist wieder als Erste munter im Hause Kohlhauser , am Stadtrand von Wiener Neustadt . Draußen wird es auch heute noch länger dunkel sein.

Frühstück mag Hannah eher pikant, Mutter Beatrix füttert sie, weiß auch, wie sie mit ihr kommuniziert. Der Fingerzeig auf ein grünes Kärtchen bedeutet Zustimmung, das rote Kärtchen zeigt ein klares Nein an.

"Mein Kind hatte einen so schlechten Start ins Leben, es verdient die bestmöglichen Rahmenbedingungen ", betont die Alleinerzieherin . Nach dem frühen Tod ihres Mannes kümmert sie sich seit bald 16 Jahren - auf sich alleine gestellt - um ihre Tochter. Selbst spricht sie lieber von "Wir", von Mutter und Tochter.

Die Stiftung Kindertraum erfüllt seit 26 Jahren Kindern mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen so genannte Kinderträume. Anfangs standen oftmals Treffen mit Stars oder Hubschrauberflüge auf der Wunschliste. Heute wird vor allem Unterstützung für Therapien und Hilfsmittel gebraucht, weil die öffentliche Hand nicht ausreichend unterstützt und viele Familien sich medizinische Notwendigkeiten alleine nicht mehr leisten können. Infos: kindertraum.at

Beatrix Kohlhauser und Hannah haben sich mit dem Wunsch nach finanzieller Hilfe für Therapien an die Stiftung Kindertraum gewandt.

Sternzeichen Mutter

Beatrix Kohlhauserweiß sehr genau, was ihrer Hannah gut tut und was weniger. Sternzeichen Mutter: So geschafft von der täglich unbezahlten en Care-Arbeit kann sie gar nicht sein, dass sie nicht hellwach interveniert, wenn sie bemerkt, dass ihre Hannah irgendwo benachteiligt wird.

Deshalb hat Mutter Kohlhauser, im Aszendent wohl Kämpferin für die Rechte von Benachteiligten, vor vier Jahren den Verein U are Special gegründet. Ist Hannah in der Schule, engagiert sich Frau Kohlhauser für ihre 200 Mitglieder: "Die meisten von uns sind auf Ostösterreich verteilt."

Woher bekommen Eltern Geld, um ein 14.000 Euro teures Spezial-Bett anzuschaffen? Oder einen 4.800 Euro teuren Spezial-Duschstuhl, oder einen noch teureren Spezial-Rollstuhl, oder eine teure, aber wirkungsvolle Therapie? Beatrix Kohlhauser hat immer einen Rat parat.

Und woher nimmt sie die Energie dafür? Sie selbst erklärt sich das so: "Die Arbeit im Verein gibt mir viel. Ich merke, dass ich gebraucht werde, kann auch die mühsam gesammelte Erfahrung an andere weitergeben."

Das ist allerdings nur ein Teil der Erklärung. Beatrix Kohlhauser ist auch ein Mensch, bei dem das Glas immer halb voll ist. Sie erinnert sich an ihre Schwangerschaft, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie ein behindertes Kind in sich trägt: "Ich habe drei Tage lang geweint, dann bin ich aufgestanden, um diese Herausforderung anzunehmen."

Wenn sie einmal nicht mehr ist

Und doch gibt es Momente, in denen die Beklemmung am Stadtrand von Wiener Neustadt die Oberhand gewinnt. Das ist immer dann, wenn im Leben einer Frau, die es sich nicht leisten kann, krank zu werden, diese Frage auftaucht: "Was wird sein, wenn ich einmal nicht mehr bin?"

Doch es wäre nicht Beatrix Kohlhauser, hätte sie nicht auch da einen konkreten Plan: "Perfekt wäre eine Intergenerationen-WG. Dort könnten sich die Eltern gegenseitig unterstützen. Und wenn einmal ein Vater oder eine Mutter stirbt, bleiben die Kinder nicht alleine auf der Strecke."

Interessenten dafür wären schnell gefunden. Bisher scheitert die Umsetzung jedoch am lieben Geld. "Dieses verdammte Geld", sagt Beatrix Kohlhauser zwischendurch. Das Geld fehlt für Hannah derzeit auch wieder einmal, um ihr eine weitere wirkungsvolle Therapie im slowakischen Kurort Piestany zu ermöglichen.