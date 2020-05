Hilfe hat in Neudörfl Tradition

Die beiden Afghanen Habib (21) und Khaled (20) leben seit vier bzw. drei Jahren im Caritas-Haus Sarah im nordburgenländischen Neudörfl. Hier werden unbegleitete jugendliche Flüchtlinge betreut.

Die beiden fühlen sich hier sichtlich wohl; sie lachen und scherzen. Über ihre Vergangenheit wird nicht gesprochen: "Wir haben hier in Neudörfl keine Angst. Uns hat noch nie wer blöd angesprochen. Die Leute sind sehr freundlich", sagen beide unisono.

Habib und Khaled besuchen die Disco in Wiener Neustadt, tanzen und trinken auch Alkohol, obwohl sie Muslime sind. Sie nehmen das nicht so genau: "Nur Schweinefleisch esse ich nicht, das schmeckt mir nicht", sagt Khaled und lacht. Er will einmal Bäcker werden. Eine Lehrstelle ist in Aussicht.

Habib ist Sportler. Ein Lehrer in der Handelsschule Mattersburg erkannte sein Talent für Geräteturnen – herausgekommen sind schon drei österreichische Jugendmeister-Titel. In Afghanistan betrieb Habib Kampfsport. "Aber als ich nach Österreich kam, sah ich, dass die Menschen sehr friedlich sind. Warum sollte ich hier Kampfsport betreiben?" Im Herbst macht er die Aufnahmsprüfung am Sportinstitut der Uni Wien. Sollte es nicht klappen, beginnt Habib eine Lehre als Installateur.