Heuer bereits mehr als 70 tote Biker

In Wien raste ein 27-jähriger am Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit in der Boerhaavegasse frontal gegen ein geschlossenes Haustor. Dieses durchbrach er und schlitterte noch 15 Meter in die Hauseinfahrt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Das Motorrad hatte er sich ohne zu fragen von einem Bekannten „ausgeborgt“.

Tödlich endete hingegen ein schwerer Unfall in der Schönbrunner Allee in Vösendorf (NÖ). Ein 21-jähriger Biker erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen. Er war mit einem slowakischen Pkw zusammengestoßen. Dass in der Nähe zufällig drei Sanitäter Minigolf spielten und sofort zur Hilfe eilten, half am Ende nicht

Schwer verletzt wurde in der Nacht auf Sonntag auch ein Deutscher, der auf der Namoser Bundesstraße (L21) bei Stanzach in Tirol stürzte und 30 Meter über eine Böschung schlitterte.