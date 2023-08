Heuer bereits 58 Motorradfahrer tödlich verunglückt

"Ein Drittel aller Motorradfahrerinnen und -fahrer, die im heurigen Jahr tödlich verunglückt sind, waren zwischen 45 und 54 Jahre alt, mehr als ein Viertel 55 bis 64 Jahre", erläuterte ÖAMTC-Verkehrsexperte David Nosé. Fast alle tödlichen Motorradunfälle (rund 95 Prozent) ereigneten sich laut vom ÖAMTC bearbeiteten Zahlen aus dem Innenministerium im Freiland.

Meisten Unfälle wurden durch Fahrfehler ausgelöst

Knapp drei Viertel aller tödlichen Motorradunfälle im bisherigen Jahr waren Alleinunfälle oder Frontalkollisionen, die meist durch Fahrfehler der Biker selbst ausgelöst wurden. Mehr als 77 Prozent der tödlichen Unfälle waren laut Einschätzung der Exekutive auf Selbstverschulden der Motorradlenkerinnen bzw. -lenker zurückzuführen. "Häufige Ursachen sind riskante Überholmanöver, oft an Stellen mit unzureichenden Sichtweiten, aber auch zu schnelles Fahren in Rechtskurven, wo Motorradfahrende am Ende in den Gegenverkehr geraten", erklärte Nosé. "Auch unvorhersehbare Mängel im Straßenzustand - etwa Verschmutzungen durch Kies oder Schmiermittel - können dabei zu unvermeidbaren und vor allem unkontrollierbaren Stürzen führen."