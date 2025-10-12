Herbstwetter in Österreich: Sonne, Nebel und etwas Regen in Sicht

Das Wetter zeigt sich in der kommenden Woche in Österreich meist von seiner ruhigen Seite. Sonniges Herbstwetter kommt allerdings nur zeitweise vor und besonders zu Wochenbeginn ist auch noch mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad und bleiben durchwegs stabil, wie die Prognose der Geosphere Austria am Sonntag zeigte.

Der Montag ist im Norden und Osten des Landes von einigen Wolkenfeldern geprägt. Es kann auch zeitweise regnen. Im Westen und Süden überwiegt aber laut Experten sehr freundliches und sonniges Wetter. Allerdings kann im Laufe des Tages Nebel oder Hochnebel mitunter recht zäh werden. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen dem Gefrierpunkt und zwölf Grad, untertags zwischen zwölf und 18 Grad.

Schauerneigung steigt

Mit nördlicher Höhenströmung halten sich am Dienstag sowohl entlang der Alpennordseite als auch im Süden tiefe, hochnebelartige Wolkenfelder oder Hochnebel teils hartnäckig. Erst im Laufe des Tages lockern diese etwas auf und im Bergland kommt es zu einem Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Die Schauerneigung steigt am Nachmittag leicht an. Weiter im Osten scheint zeitweise die Sonne, von Nordosten her ziehen tagsüber aber auch ein paar ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht weiter oft nur schwach aus West bis Nord. Die Temperaturen liegen morgens zwischen zwei und neun Grad, danach zwischen zehn und 16 Grad.