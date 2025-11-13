Herbst zeigt am Wochenende sein ganzes Spektrum

Der Herbst zeigt in den kommenden Tagen sein ganzes Spektrum: Nach einem sonnigen Freitag ziehen laut einer Prognose der Experten von Geosphere Austria am Wochenende zunehmend Wolken und Regen durch. Am Montag dominiert eine nasse Störungszone, bevor der Dienstag wieder freundlicher, aber deutlich kälter verläuft.

Am Freitag präsentiert sich das Wetter unter Hochdruckeinfluss sonnig und trocken. Dünne Schleierwolken, die örtlich den Himmel zieren, fallen nicht ins Gewicht. Lediglich in inneralpinen Becken und Tälern sowie in den Niederungen, vor allem aber im Osten des Landes, liegen Nebel oder Hochnebel von unterschiedlicher Beständigkeit. Wo bleibt die Sonne? Chancen auf Sonnenschein bleiben hier oft auch am Nachmittag gering. In der Früh umspannen die Temperaturen von minus drei bis plus sieben Grad.

Je nach Nebel oder Sonnenschein werden tagsüber sechs bis 21 Grad erreicht. Am wärmsten ist es in mittleren Höhenlagen im Westen. Der Samstag startet in den Niederungen mit Nebel oder Hochnebel. Abseits der typischen Nebelregionen ist es sonnig. Von Südwesten ziehen aber im Tagesverlauf einige dichtere Wolken auf, die schließlich örtlich auch leichten Regen bringen.

Den Nebel über den tiefen Lagen im Osten des Landes lösen die Wolken nur teilweise ab. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier bis plus acht Grad. Tagsüber ist Temperaturanstieg von fünf bis zu 20 Grad prognostiziert, am wärmsten ist es weiter im Westen. Sonntag wechselhaft Sonntag: Unter zunehmendem Tiefdruckeinfluss steht ein wechselhafter Tag bevor. Nach anfänglichem Frühnebel in einigen Tälern und Becken wechseln sich am Vormittag meist dichte Wolken und Sonnenfenster ständig ab.

Dabei ist es vorerst meist trocken. Am Nachmittag kommen aus Süden dichte Wolkenfelder auf und es beginnt an der Alpensüdseite und im Westen zu regnen. An der Alpennordseite gehen sich noch ein paar Sonnenfenster aus, hier beginnt es erst in der Nacht zu regnen. Von Salzburg ostwärts bleibt es bis zum Abend sogar recht sonnig bei nur harmlosen Schleierwolken. Frühtemperaturen: minus ein bis plus sieben Grad, Tageshöchsttemperaturen: neun bis 15 Grad. So startet die neue Woche Zu Wochenbeginn am Montag nähert sich eine Störungszone aus dem Nordwesten. Somit steht ein trüber und nasser Tag bevor.