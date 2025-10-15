Nach 30 Jahren: Klimaziele in Gefahr, kaum Maßnahmen zur Vermeidung

Eine neue Studie zeigt: Österreichs Klimapolitik hat in den vergangenen knapp drei Jahrzehnten im Verkehrs- und Wohnbereich vor allem auf Effizienzsteigerungen und technologische Alternativen gesetzt. Maßnahmen, die darauf abzielen, Treibhausgasemissionen direkt zu vermeiden – etwa durch Stadtplanung, die unnötige Wege reduziert, oder durch Anreize für weniger Wohnfläche pro Person – blieben die Ausnahme.

Das Forschungsteam um die Politikwissenschafterin Alina Brad (Universität Wien) analysierte 356 Maßnahmen auf EU-, Bundes- sowie Landesebene (Wien und Niederösterreich) zwischen 1995 und 2024. Ergebnis: Rund 61 Prozent zielten auf eine „Verlagerung“ der Emissionen, etwa durch den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder den Einsatz von Wärmepumpen. 34 Prozent setzten auf Verbesserungen wie effizientere Technologien. Nur fünf Prozent fokussierten auf Vermeidung.