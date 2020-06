Heimskandal: Pfarrer bat zur "Reinigung"

Der sensationellen Entscheidung des Bundessozialamtes, einem ehemaligen Heimkind eine staatliche Pension zukommen zu lassen ( der KURIER berichtete in der Sonntag-Ausgabe) , liegt ein tragisches, persönliches Schicksal zugrunde.

Die gebürtige Salzburgerin Heike K., 68, (Name von der Redaktion geändert) lebt heute in Deutschland. Als Kind wurde sie missbraucht, mit 14 wurde sie schwanger, mit 16 in das Tiroler Fürsorge-Erziehungsheim St. Martin in Schwaz gesteckt. "Das war für sie der Horror", sagt ihr Anwalt Christian Sailer. Heike K. lebt heute zurückgezogen. Die Pension wurde ihr zuerkannt, da sie schwere psychische und physische Probleme hat, die auf Verbrechen zurückgehen, die in St. Martin verübt wurden.

"Es war schlimmer als im Gefängnis", erinnert sich Heike K. "Vergitterte Fenster, verschlossene Türen. Es wurde gesagt, ich gehöre zum Abschaum. Ich sei eine Hure mit Hosentürl-Blick." Strafen für Kleinigkeiten, Sprechverbot, Schreibverbot, Besuchsverbot.

Außerdem musste hart gearbeitet werden. "Zuerst kam ich in die Waschküche." Die Wäsche der Erzieherinnen, des Heimes und die gesamte Wäsche eines Knaben-Erziehungsheimes wurde von den Mädchen auf der Waschrumpel gewaschen. Noch heute seien ihre Fingernägel wegen der Lauge "wie Papier". Schon mit 17 hatte sie im Heim durch das Schleppen der Waschkörbe einen Bandscheibenvorfall. Später folgte Rheuma. "Meine Gelenke sind kaputt, verformt."

Heike K. wurde dann vom Heim an eine Familie verliehen, um dort Hausarbeit zu verrichten. "Der Mann hat mich täglich zu sexuellen Handlungen gezwungen." Der Familienvater setzte sie unter Druck, sagte, er würde im Heim erzählen, dass sie eine Hure sei. Schließlich beichtete sie dem Franziskanerpater des Heimes den Missbrauch. "Du musst nun regelmäßig zur Beichte und zur Reinigung", soll er zu ihr gesagt haben. Sie kam vom Regen in die Traufe: Nun musste sie auch dem Pater sexuell zu Diensten sein. So sah die " Reinigung" durch den Gottesmann aus.

Später, aus dem Heim entlassen, verübte Heike K. zwei Selbstmordversuche. Heute noch kann sie die mehr als 50 Jahre zurückliegende Heimzeit nicht verkraften.