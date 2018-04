Eine Heimmisere: Wer aufmuckt, fliegt

Auch für Daniela C. aus Niederösterreich endete ein jahrelanger Konflikt mit der Betreuungseinrichtung ihres Sohnes Fabio mit der Kündigung. Der 25-Jährige ist Autist und auf dem geistigen Niveau eines Fünfjährigen. 2013 zog er in die Caritas Behinderteneinrichtung Lanzendorf, NÖ. Schon kurz darauf war C. unzufrieden. „Es gab eine hohe Förderung für Intensivbetreuer-Stunden, die aus meiner Sicht nicht ausreichend umgesetzt wurden“, sagt C. „Dann gab es den Unfug, dass Fabio als Windelträger nur einmal pro Woche geduscht wurde und es kein Klopapier gab.“ Die hygienische Versorgung sei teils vernachlässigt worden. Ihr Sohn habe Abszesse aufgewiesen. Als sie die aus ihrer Sicht bestehenden Mängel aufzeigte, sei mit der Kündigung gedroht worden.

Hinzu kommt, dass Fabio Pflegestufe 6 hat. Fühlt er sich nicht wohl, kommt es zu „Impulsdurchbrüchen“. Mehrmals hat er Mitarbeitern und Mitbewohnern gegenüber die Kontrolle verloren. Im März musste die Polizei gerufen werden, Fabio wurde weg gewiesen. C. hatte 2017 Anzeige erstattet, doch wurden keine Pflegemängel festgestellt. „Die Vorwürfe wurden von den Behörden umfassend geprüft und als nicht begründet eingestellt“, so die Caritas. Man habe versucht, sich zu einigen, einen Platz in einer anderen Einrichtung angeboten. Das kam für C. nicht infrage. Fabio wechselt nun in eine andere Einrichtung.