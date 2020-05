Heimische Bauern zittern vor Enteignung in Ungarn

Geht es um Österreicher, die in Ungarn eine Landwirtschaft betreiben, dann werden sowohl im Nachbarland als auch hierzulande die Messer geschliffen. Denn seit Jahresende mehren sich die Meldungen, dass sich ausländische Bauern in Ungarn Sorgen um ihre Gründe machen müssen.

Auslöser dafür ist ein neues Gesetz in Ungarn. Das besagt, dass Ausländer die Nutzungsverträge für Ackerflächen (im Original: Haszonélvezeti Szerzödések) mit 1. Mai 2014 verlieren (siehe Zusatzbericht).

Die Suppe wird bereits heiß gegessen. Denn unlängst kündigte Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ( ÖVP) an, sich des Themas zu bemächtigen. In einem Brief an seinen ungarischen Kollegen Sandor Fazekas hat er bereits sein „Unverständnis“ darüber ausgedrückt, dass von Ausländern legal erworbene Nutzungsrechte an ungarischen Ackerflächen ab dem Frühjahr ihre Gültigkeit verlieren sollen. Auch im Nationalrat macht man Druck. Die Liste Stronach wollte zuletzt von Außenminister Sebastian Kurz wissen, was er in dieser Sache unternehmen werde.