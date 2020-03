Heimgekehrte Urlauber: „Quarantäne ist selbstverständlich“

Für die Hurghada-Urlauber telefonierte sich die Tochter wund, für die drei Kärntner Freundinnen, die in Vietnam gestrandet waren, deren Familien. Für vermutlich 47.000 Österreicher, die in über 100 Ländern auf der ganzen Welt gestrandet sind, kann es keine Ad-hoc-Rückholaktionen geben.

Die Kärntnerinnen ergatterten am Donnerstag einen Flug von Saigon nach Dubai. Von dort wollen sie sich dann weiter durchschlagen. Mit Glück sollten sie sogar in einer AUA-Maschine Platz kriegen. Die große Angst von allen war: Dass noch in letzter Minute ein Flug ausfällt.

Für Pauschalreisende, die mit großen Veranstaltern wie TUI unterwegs waren, ist die Rückreise gesichert. Da wird niemand zurückgelassen. Schwieriger wird es für Individualreisende: In Panama sind mehrere Europäer gestrandet, die in ein Hotel zusammengepfercht wurden, wo sie ihre Zimmer nur zu den Mahlzeiten verlassen dürfen. Diese Gruppe aus meist sehr jungen Globetrottern will sich nun selbstständig über Kuba auf den langen Heimweg machen wollen. Ein junger Surfer hat beschlossen, an seinem Traumstrand in Mexiko zu bleiben – bis sich die Lage entspannt.

Für Passagiere, die mit Billigfliegern wie Ryanair in die weite Welt entschwebt sind, wird die Rückkehr oft schwierig und teuer.