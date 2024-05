Heilkunde: Der Doktor ist das liebe Vieh

Minutenlang kaute Rakus die Blätter, die er gezielt von Lianen gezupft hatte. Dann trug der Orang-Utan den Pflanzensaft auf seine tiefe Wunde am rechten Backenwulst auf. Zuletzt bedeckte er die Verletzung, die er sich drei Tage zuvor wohl im Kampf mit einem Artgenossen aus der Nachbarschaft zugezogen hatte, komplett mit dem Brei. Immer wieder verarztete sich der Patient, außerdem ruhte er mehr als sonst. Fünf Tage später hatten die entzündungshemmenden, schmerzstillenden Stoffe der Kletterpflanze ihre Wirkung getan und die Fleischwunde verschlossen. Bis zur vollständigen Heilung sollte es ein Monat dauern.

„Die Selbstmedikation durch Verzehr bestimmter Pflanzenteile ist im Tierreich weit verbreitet, kommt in der Praxis aber eher selten vor“, schreibt Isabelle Laumer in Scientific Reports. Die Primatologin am deutschen Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie hatte Rakus auf Sumatra täglich beobachtet. Kürzlich erschien die Dokumentation der „aktiven Wundbehandlung mit einer biologischen Substanz bei wilden Tieren“.