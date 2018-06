HCB-Tal lockt mit Heilkraft und Potenz

„Maria hilft“, steht indes an einem Felshoch in einem Wald nahe Eberstein. Die kleine begehbare Höhle wird „Heiliges Loch“ genannt, gilt als Ort der Marienverehrung und -erscheinung. Aber auch der Buddhismus kommt nicht zu kurz: In Hüttenberg zeugen der buddhistische Pilgerpfad sowie das Heinrich-Harrer-Museum von dessen Leben und Begegnungen mit dem Dalai Lama, der Gebetsraum wurde von seiner Heiligkeit persönlich geweiht.

Kneippwandern im einst HCB-verseuchten Görtschitz-Fluss und auf zehn Themenwegen soll laut Prospekt nicht nur zur inneren Ruhe und Harmonie führen, sondern auch „zum Lächeln“.

Die Gnadenquelle in St. Oswald „heilt die Wut, den Zorn und den Hass, besänftigt die Galle, schmeichelt dem Zwölffingerdarm und vermehrt die Tage der Alten“, ist der Homepage www.meingoertschitztal.at zu entnehmen. Diese lädt übrigens Gäste wie Einheimische ein, Fotos und Informationen von Lieblingsplätzen zu posten und diese in die weite Welt hinauszutragen.

„Wir möchten das Görtschitztal auf analogen und digitalen Marketingkanälen als abwechslungsreiche Tourismusdestination positionieren, um die Nächtigungen und die damit verbundene Wertschöpfung zu steigern“, sagt Andreas Duller, Geschäftsführer der Region Mittelkärnten.