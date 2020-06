HCB-Dokumente belasten das Land

Seit 6. Dezember 2014 steht die Produktion in der Molkerei „Sonnenalm“ in Klein St. Paul im Kärntner Görtschitztal nahezu still. Lediglich 200 Liter Ziegenmilch werden täglich verkäst. Sie gelangen jedoch nicht in den Handel. HCB-Spuren in Sonnenalm-Produkten haben Inhaber Hannes Zechner zum Aus gezwungen, es war kein behördlich verordneter Stopp. Jetzt bereitet die Molkerei, die 20 Mitarbeiter beschäftigt, den Neustart vor.

„Wir wollen in Kundengesprächen die Stimmung einfangen und erhalten sehr viele positive Rückmeldungen“, betont Zechner, dessen regionale Molkerei wie auch seine Lieferanten aus dem Görtschitztal als Hauptbetroffene aus dem HCB-Skandal hervorgegangen sind. Einen Termin für den Neustart zu nennen, sei noch verfrüht. Ein „einzigartiges Qualitätssicherungssystem“ sei im Aufbau, das unbedenkliche Werte garantieren soll. Der Name „Sonnenalm“ soll trotz der Negativbehaftung bleiben.

In der Vergangenheit belieferte die Sonnenalm 120 Schulen und Kindergärten mit ihren Produkten. Gespräche zur Wiedereinführung wurden bereits terminisiert.