Hauptstadtplaner im Clinch mit St. Pöltner Stadtführung

Die Gründe für den Disput sind nicht nur politische, sie betreffen auch eine Herzensangelegenheit des Architekturdoyens: das Bild der Stadt.

Seit Monaten setzt sich der 77-Jährige intensiv für die Installierung eines Beirates für Baukultur und Stadtgestaltung ein. Das Gremium soll sich um die Erhöhung der Qualität der Architektur und der Stadtentwicklung kümmern, speziell im Zusammenhang mit der Errichtung von großvolumigen Wohnbauten und Projekten.

Denn der Bauboom in St. Pölten sorgt in der Region nicht nur für zufriedene Gesichter. Als etwa das „alte Pressehaus“ in der Linzer Straße der Abrissbirne zum Opfer fiel, gab es auch Kritik. Einige Bürger wollten nicht, dass das Gebäude mit der markanten Fassade (Sgraffito von Sepp Zöchling aus dem Jahr 1951, Anm.) plötzlich einem Neubau weichen musste. Zwar gab es rechtlich gegen den Abriss nichts einzuwenden, weil das Haus nicht unter Denkmalschutz stand, dennoch war das Projekt manchen nicht geheuer.

Stadtchef Matthias Stadler reagierte auf die Stimmen aus dem Volk und schaffte eine Schutzzone für historisch wertvolle Baustrukturen – allerdings ohne Beirat.