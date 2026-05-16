Hantavirus: Dritte Kontaktperson aus Österreich wird noch gesucht

Drei Tote und insgesamt elf nachgewiesene Infektionen. Das ist die vorläufige Bilanz des Hantavirus-Ausbruchs auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius (Stand 13. Mai, aktuellste Angaben der WHO).

Am 12. Mai wurden nach tagelangem Ringen um eine Lösung alle Passagiere des Schiffes evakuiert. Seitdem sind international Behörden bemüht, Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Die Gefahr einer neuen Corona-Pandemie sehe man aber nicht, heißt es seitens der WHO - aus mehreren Gründen. Aber: Die Situation sei ernst (mehr dazu hier).

Auf dem Schiff befand sich kein Österreicher - auf einem KLM-Flug von Johannesburg nach Amsterdam, auf dem auch eine infizierte Person saß, waren allerdings insgesamt drei Personen aus Österreich. Zwei davon konnten inzwischen ausfindig gemacht werden. Sie gelten als Niedrigrisiko-Kontaktpersonen, saßen nicht in der Nähe jener schwer erkrankten 69-jährigen Frau auf dem Flug, die diesen noch vor dem Start wieder verließ - und später an den Folgen der schweren Erkrankung verstarb.

Nach einer dritten Person wird noch gesucht, wobei noch unklar ist, ob sich diese aktuell überhaupt in Österreich aufhält.