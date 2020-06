Hannes Kartnig könnte im Mai frei sein

Diese Strafen könnten sich aber noch verringern. Sowohl Ankläger als auch Verteidiger haben Nichtigkeitsbeschwerden und Strafberufungen eingebracht. Am Zug ist wieder einmal der Oberste Gerichtshof, genau genommen dessen 13. Senat. Die Höchstrichter hätten drei Möglichkeiten, zählt Anwalt Kier auf: Zurückschicken an das Erstgericht, verweisen an das Oberlandesgericht Graz oder selbst über das Strafmaß entscheiden.

Darauf dürften die Anwälte und ihr Mandant hoffen, denn der OGH tendierte im Fall Kartnig schon einmal zu niedriger Strafe als das Erstgericht. 2012 wurde Kartnig in Graz wegen der Finanzvergehen zu 24 Monaten Haft und 6,6 Millionen Euro Geldstrafe verdonnert. Die Höchstrichter reduzierten später dieses Strafmaß aber auf 15 Monate und 5,5 Millionen Euro.

Den zweiten Teil der Anklage, das Betrugsverfahren, schickten sie an das Erstgericht zurück: Drei Jahre Haft hatte der 63-Jährige 2012 für den Betrugsversuch am Land Steiermark ausgefasst. Doch der neue Grazer Richter war im Oktober mit vier Jahren und einem Monat wesentlich strenger. Kartnig wirkte resignierend: "Ich bin eh schon vernichtet und menschlich am Ende."