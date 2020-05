Hangrutschung: "Der Berg ist dabei sich aufzulösen"

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben die Situation auf einem Berg in Mittertrixen bei Völkermarktam Freitag verschärft. "Der Berg ist dabei, sich aufzulösen", sagte Bezirkshauptmann Gert Klösch am Freitag nach einem Inspektionsflug dem ORF Kärnten. Die Arbeit im nahen Steinbruch wurde stark eingeschränkt, die Seeberg-Bundesstraße (B82) bleibt über Pfingsten gesperrt. Die Ursache für die Rutschungen steht vorerst noch nicht fest. Anrainer vermuten laut Medienberichten, dass die Sprengungen im Steinbruch daran schuld sein könnten. Das wird seitens des Unternehmens strikt zurückgewiesen.

ABD0060_20150522 - VÖLKERMARKT - ÖSTERREICH: Der Schauplatz einer Hangrutschung in Mittertrixen bei Völkermarkt. Die Seeberg-Bundesstraße (B82) bleibt über Pfingsten gesperrt, die Arbeit im nahen Steinbruch wurde stark eingeschränkt.