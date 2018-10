Halloween: Kostüme, Kürbisse und Schminke sind besonders gefragt

Zu Halloween ist die Nachfrage nach Süßigkeiten, Kostümen und Schminkutensilien, Gadgets sowie Deko-Artikeln entsprechend groß. Im Lebensmittelhandel werden auch viele Kürbisse verkauft, um sie auszuhöhlen und einen "Halloween-Kürbis" zu schnitzen. Die heimische Wirtschaft rechnet für heuer mit einem Geschäft von rund 42 Millionen Euro.

"Das entspricht dem Umsatz, der im Vorjahr österreichweit im Handel mit Halloween erzielt wurde", sagte Roman Seeliger, Vize-Geschäftsführer der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Dienstag. Möglicherweise sei sogar ein leichtes Plus möglich.

Vieles - Stichwort Kerzen und Blumenschmuck - wird allerdings weniger für Halloween, sondern für Allerheiligen und Allerseelen gekauft: "Das macht eine umsatzmäßige Zuordnung und Abgrenzung schwierig", meinte Seeliger.

Sogar im Buch- und Zeitschriftenhandel sorgen Bücher oder Comic-Hefte für ein Umsatzplus. Und es gibt sogar eigene Halloween-Editionen von Computer- und Konsolenspielen.

Und laut Seeliger schwindet das Stadt-Land-Gefälle in Sachen Halloween: "Immer mehr Kinder und Jugendliche auch in ländlichen Gegenden Österreichs bitten am Abend des 31. Oktober, also dem Tag vor Allerheiligen, um 'Süßes oder Saures'."