Bäderkrise verschärft: Leistbarkeit von Schwimmbädern in Gefahr

Zunächst Corona und dann die Energiekrise haben ein Problem verschärft, das schon lange unter der Oberfläche brodelte. Denn schon bisher badeten Gemeinden quer durch Österreich nicht im Geld. „Der Erhaltungsbedarf ist nicht finanzierbar“, sagt Kirchmairs Vorgänger Ulrich Mayrhofer , der auch die Lage in anderen Bundesländern kennt. Investitionen würden wegen Finanznöten aufgeschoben, Neubauten seien schon gar nicht zu stemmen.

Mehr als 70 Bäder haben seit 2011 in diesem Bundesland dichtgemacht. Zuletzt schnürte die Landesregierung zumindest für die Hallenbäder – die besonders teuer sind – ein Rettungspaket in Höhe von 75 Mio. Euro .

Allein in Tirol haben in wenigen Jahren über 70 Bäder dichtgemacht – etwa jenes in Axams

„Die Gefahr von Schließungen gibt es in ganz Österreich. Klagenfurt hat jetzt schon seit drei Jahren kein Hallenbad mehr“, sagt Mayrhofer. „Wenn es nicht einmal eine Landeshauptstadt schafft, wie soll es dann eine kleine Gemeinde in Ober- oder Niederösterreich schaffen“, so der Tiroler.

Und das gilt nicht nur für Hallenbäder. Bernhard Thumfart, Bürgermeister in Vorderweißenbach, kann ein Lied davon singen. Das Freibad in der 2800-Seelen-Gemeinde in OÖ wird auch heuer nicht eröffnen. Keine kühle, leistbare Erfrischung für jene Menschen vor Ort, die keinen eigenen Pool haben.