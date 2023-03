Halbmond am Berggipfel: Gefälschter Brief erlebt ein Revival

Derzeit ist ein Brief des Österreichischen Alpenvereins im Umlauf, in dem die "Etablierung einer islamischen Sparte“ im Alpenverein sowie "die Anbringung eines Halbmondes an einem Berggipfel" vorgeschlagen werden.

Bei dem Schreiben handelt es sich aber um ein Fälschung, wie der Alpenverein in einer Presseaussendung mitteilt.