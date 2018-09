Haiders Unfallauto für Analysen in Holzkiste versteckt

5,20 Meter lang, 2,10 Meter breit und 1,55 Meter hoch – das sind die Eckdaten einer Kiste aus Fichtenholz, die wertvolles Gut beinhaltet: Zumindest die Kärntner FPÖ hält jenen VW Phaeton V6, mit dem Jörg Haider im Jahr 2008 in Lambichl nahe Klagenfurt verunglückte, für ein bedeutsames Relikt, um Rückschlüsse auf den Unfallhergang zu erhalten. Der „Holzsarg“, in dem der Wagen versteckt wird, wurde kürzlich für Filmaufnahmen geöffnet.

Zum zehnten Mal jährt sich am 11. Oktober der Todestag des ehemaligen Kärntner Landeshauptmannes. Offenbar hat das bevorstehende Jubiläum einen der 24 freiheitlichen Vorstandsmitglieder veranlasst, das größte Parteigeheimnis auszuplaudern: den Standort der Luxus-Limousine. Christian Ragger bestätigt einen Bericht des Kärntner Monat, wonach das Fahrzeug aktuell im Bezirk Wolfsberg im Lavanttal untergebracht sei. Der Nationalratsabgeordnete und ehemalige Kärntner FP-Parteichef sieht sich als „Hüter des verlorenen Wracks“. Ragger: „Es ist wie bei Indiana Jones in ’Jäger des verlorenen Schatzes’ und der Suche nach der Bundeslade. Auch die Holzbox, in der sich der Phaeton befindet, wird immer wieder an einen anderen geheimen Ort gebracht.“ In den vergangenen Jahren wurde der VW stets im Bezirk Klagenfurt gelagert.

Während die Bundeslade der biblischen Beschreibung zufolge aus Akazienholz besteht und die Zehn Gebot Mose enthalten soll, so ist die Auto-Box aus Fichtenholz und soll Antworten auf eine zentrale Frage der FPÖ enthalten: Wurde Haiders Wagen vor dem Crash manipuliert? Das glauben ja viele Haider-Fans, -Freunde und freiheitliche Mitstreiter.