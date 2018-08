Haiders Saualm als Ladenhüter

„ Ehemaliges Kloster der unbeschuhten Karmeliter hoch über dem Lavanttal zu verkaufen. Das Objekt liegt auf einer Seehöhe von 1200 m auf einem sonnigen Plateau mit einem wunderbaren Ausblick nach Südwesten auf die Karawanken und Steiner Alpen. Es bietet 21 Zimmer auf zwei Etagen. Gewerbliche und private Nutzung möglich. Kaufpreis: 2.100.000 Euro.“

So lautet die aktuelle Annonce der „Al Hamed Realstate Contact Holding GmbH“ mit Sitz in Wien. Dass es sich bei dem Objekt um das ehemalige und vom Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider initiierte Flüchtlingsheim „ Saualm – Sonderanstalt für mutmaßlich straffällig gewordene Asylwerber“ in der Marktgemeinde Griffen (Bezirk Völkermarkt) handelt, bleibt unerwähnt. Denn die Unterkunft steht seit vier Jahren zum Verkauf, entpuppt sich aber als Ladenhüter.

„Es stimmt, die Saualm befindet sich nach wie vor in meinem Eigentum und ich suche einen Käufer.“ Das lässt die einstige Betreiberin und aktuelle Eigentümerin, Herta Lechner, über eine Bekannte telefonisch ausrichten. Sie selbst urlaube derzeit nämlich in Brasilien. Lechner bietet die Immobilie seit 2014 an. Wie viel sie damals dafür verlangte, will die medienscheue Unternehmerin nicht sagen, den Unterkärntner Nachrichten zufolge sollen es jedoch einst 1,9 Millionen Euro gewesen sein. Zahlreiche Immobilienbüros scheiterten jedenfalls seitdem beim Versuch, die „Saualm“ zu veräußern.