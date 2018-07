Haftuntauglicher Elsner sorgt Zigarre paffend für Aufsehen

Der für nicht vollzugstauglich befundene Ex-Bawag-Chef Helmut Elsner sorgt wieder einmal für Aufsehen. Wie der KURIER berichtete, ist gerade das vom Gericht beauftragte neue Gutachten eines Facharztes für Kardiologie und Gefäßkrankheiten eingelangt, das Elsner weiterhin Haftuntauglichkeit bescheinigt. Währenddessen belästigt der 83-Jährige auf einer Salzburger Hotelterrasse andere Gäste schon beim Frühstück mit seiner qualmenden Zigarre.

Die hinter ihm sitzende Schauspielerin und Drehbuchautorin Eva Spreitzhofer bat Elsner, Rücksicht zu nehmen und seine Zigarre erst zu rauchen, wenn sie mit dem Frühstück fertig sei. Er legte die Zigarre kurz weg, erklärte dann aber, die Schauspielerin solle sich halt woanders hin setzen. Woraufhin Eva Spreitzhofer die Bemerkung herausrutschte, er sei doch wegen Herz-Lungenproblemen haftunfähig und sollte vielleicht besser gar nicht rauchen.

Etwas später eskalierte die Situation, als Elsner den Spieß umdrehte und Spreitzhofer zur Rede stellte. Er hatte sich in der Zwischenzeit offenbar über sie erkundigt, sprach sie nun mit Namen an und herrschte sie vor allen anderen Gästen an, er werde sich über sie beim Hoteldirektor beschweren. „Nicht dass ich mich gefürchtet hätte“, sagt die Schauspielerin im Gespräch mit dem KURIER. Aber unangenehm sei ihr der Auftritt schon gewesen.

Vier-Minuten-Ei

Auch anderen Hotelgästen fiel das Verhalten des zu zehn Jahren Haft Verurteilten, der krankheitshalber nur viereinhalb Jahre davon abgesessen hatte, unangenehm auf. Er scheucht Kellner herum, verlangt lautstark ein Vier-Minuten-Frühstücksei und dass seine Palatschinken extra dünn zu sein haben, wird berichtet.

Seit Februar dieses Jahres musste Elsner bangen, seinen Lebensabend womöglich doch noch hinter Gittern verbringen zu müssen. Ein Kardiologe hatte ihn für hafttauglich befunden. Elsner konterte mit einem gegenteiligen Privatgutachten, daraufhin beauftragte das Gericht einen weiteren Arzt mit einem so genannten Obergutachten. Das attestiert dem 83-Jährigen anhaltende Vollzugsuntauglichkeit.

Schon 2011, gleich nach seiner Haftentlassung aus medizinischen Gründen, hatte der Ex-Banker für Aufsehen gesorgt. Der schwer Kranke war beim nächtlichen Tanzen in der Eden-Bar fotografiert worden. An seinem Status auf freiem Fuß änderte das nichts.