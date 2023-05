Häuser drohen einzustürzen - und der Hang rutscht immer schneller

Der am 29. April ins Rutschen geratene Hang in Hörbranz (Bez. Bregenz) ist weiter in Bewegung. Alleine über das Wochenende wurden nach Angaben von Landesrat Christian Gantner (ÖVP) Bewegungen der Erde von über 2,5 Meter registriert, seit Anfang Mai sind es mehr als sieben Meter.

Zwei der vier am Freitag geräumten Häuser sind mittlerweile einsturzgefährdet, berichtete ORF Radio Vorarlberg unter Bezugnahme auf Bürgermeister Andreas Kresser.