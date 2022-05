Hackerangriff auf Kärntner Landesregierung: Massive IT-Probleme

Das Amt der Kärntner Landesregierung hatte am Dienstagvormittag mit massiven IT-Problemen zu kämpfen. Wie bei einer Pressekonferenz bekannt wurde, soll es sich dabei um einen Hacker-Angriff handeln. "Wir arbeiten mit einer Spezial-Truppe der Polizei und einem externen Dienstleister an der Behebung des Problems", bestätigte Sprecher Gerd Kurath in einer Pressekonferenz.

Das genaue Ausmaß des Ausfalls war vorerst ebenso unklar, wie die Dauer und die Ursache. Zunächst war die Rede von einer "externen Fehlerquelle". Seit 5.45 Uhr herrsche aber Gewissheit, dass es sich um einen Hacker-Angriff handelt.

Keine Lösegeldforderung

Absehbar sei eine Lösung des Problems derzeit aber noch nicht. Der genaue Stand der Ermittlungen soll zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekanntgegeben werden, "um den Hackern nicht alles zu sagen", sagt Kurath. Von einer Erpressung sei nicht die Rede, heißt es.

Betroffen seien unter anderem auch die Bezirkshauptmannschaften und die Telefonanlage, weshalb der Parteienverkehr derzeit nur eingeschränkt stattfinden kann, hieß es bei der Pressekonferenz. Da auch der Landespressedienst betroffen sei, werde die Öffentlichkeit auch weiterhin über Pressekonferenzen informiert. Zwei Medieninfo-Termine am Tag seien derzeit geplant. Die Landesspitäler, die mit einem anderen IT-System arbeiten, seien nicht betroffen.